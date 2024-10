Andressa Urach curte balada solteira e aconselha: 'Não se venda por pouco'

Andressa Urach, 37, curtiu uma balada e diz ter pago o próprio camarote na noite de sexta-feira (18).

O que aconteceu

Ela comemorou a própria independência. "Mulher independente paga sua própria bebida e seu camarote", escreveu na legenda de uma foto em que segura uma taça de champanhe Veuve Clicquot — cuja garrafa custa cerca de R$ 400.

Urach disse achar triste ver mulheres "se vendendo" para ganharem drinks. "Mulher, te valoriza! Você não precisa de macho pra nada. Você pode ser independente, bancar sua festa! Sua própria bebida, seu próprio camarote, não precisa sair pra ficar com macho. Você pode sair e só se divertir! Sozinha ou com amigas", escreveu.

Não se venda por pouco! Acho triste ver mulheres na balada se vendendo por bebida. Andressa Urach

Andressa Urach está solteira há cerca de um mês. No final de setembro, ela anunciou o fim do relacionamento com o ator pornô Lucas Ferraz. Os dois mantêm uma relação amigável e trocam elogios nas redes sociais.