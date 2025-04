Tadeu dá bronca ao vivo em Maike antes da eliminação: 'Houve excessos'

Antes da eliminação, Tadeu Schmidt conversou com os confinados. O apresentador disse que houve excessos de Maike durante a madrugada, e que o brother foi advertido.

O que aconteceu

Antes mesmo de falar com a casa, Tadeu também citou as trocas de Vinicius e João Pedro. O apresentador enfatizou o respeito com o corpo do outro.

Já na sala, Tadeu confrontou Maike. "Você sabe, né? Que houve excessos? Ele concordou.

Na hora, a própria Renata te advertiu, a produção também, duas vezes. Tem que ficar atento. Tadeu

Ao ouvir, Maike se desculpou: "Não vai mais repetir".

Tadeu conversa com Maike sobre as atitudes dele com Renata durante a madrugada! #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/GFX0eIJ2Ij -- TV Globo (@tvglobo) April 11, 2025

Vinicius e João Pedro

Ainda na conversa com a casa, o apresentador alertou com Vinicius e João Pedro. "Ficou claro que era uma brincadeira, mas é sempre bom lembrar sobre o respeito que se deve ter sobre o corpo do outro e o cuidado com esse tipo de brincadeira, de mão que pode terminar mal", concluiu.