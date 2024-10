Musical "O Rei Leão" comemora 25 anos no West End de Londres

Por Sarah Mills

LONDRES (Reuters) - O musical "O Rei Leão", que estreou no Lyceum Theatre em 19 de outubro de 1999, está comemorando seu 25º aniversário no West End de Londres neste fim de semana com uma apresentação especial de gala no domingo. Baseada na animação da Disney de 1994, a adaptação para o palco exibida em teatros de todo o mundo já foi vista na capital britânica por mais de 19 milhões de espectadores. "Eu acho que essa peça é algo que transcende a cultura", disse à Reuters a diretora e roteirista Julie Taymor, acrescentando que a história de amadurecimento do filhote de leão Simba, que tem de superar uma perda, "é algo que todo ser humano tem que passar". Taymor fez parte da equipe que criou o espetáculo original, que após estrear nos Estados Unidos em 1997 ganhou seis Tonys, incluindo melhor direção e figurino para Taymor. Com o cenário da planície do Serengeti, na África, o musical incorpora personagens de todo o mundo e inclui cinco idiomas africanos. "O lance de 'O Rei Leão' é que ele conversa com todas as faixas etárias", disse o ator George Asprey.

"Não é de forma alguma uma recriação do filme. É uma obra de arte independente." Asprey interpreta o malvado Scar, que se volta contra seu irmão e pai de Simba, Mufasa, interpretado por Shaun Escoffery. Os atores estrelam o show há 16 anos, uma experiência que Escoffery descreve como "maravilhosa". "A gratidão passa a te dominar. Eu trabalho com uma equipe maravilhosa, e a produção em si é incrível", disse. O filme "Mufasa: O Rei Leão" deve ser lançado em dezembro. Ele é anunciado tanto como uma prequela e como uma sequência da produção original.