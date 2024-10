Nicolas Prattes revela se pretende se casar com Sabrina Sato e ter filhos

Nicolas Prattes, 27, dá detalhes de relacionamento com Sabrina Sato, 43, e comenta sobre casamento.

O que aconteceu

O ator contou sobre o início do namoro. "Eu estava solteiro, aí mandei uma mensagem. Acho que foi Natal. Falei: 'Pô, Feliz Natal para você e para a sua família'", disse no Lady Night exibido nesta terça-feira (15).

Ele revelou que os dois não paravam de conversar no primeiro encontro. "No primeiro dia, isso era 8 da noite, a gente ficou até meio-dia do dia seguinte conversando sem parar, incessantemente. Eu não dava atenção para mais ninguém."

Passando por um detector de mentiras, Nicollas Prattes confirmou que pretende se casar com Sabrina Sato e ter filhos. O momento teve reações animadas da plateia e de Tatá Werneck.