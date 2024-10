Prêmio Kwai tem shows de É o Tchan, MC Carol, Nattan e Manu Bahtidão

O Prêmio Kwai 2024 promete uma noite de celebração e muita música no próximo dia 30 de outubro, em São Paulo.

Entre os destaques confirmados estão ícones da música nacional como o grupo É O Tchan, que marcou os anos 90 e se apresentará ao lado da ex-dançarina Sheila Mello. A energia do funk carioca será representada por MC Carol, acompanhada pelo grupo de dança Os Quebradeiras, prometendo agitar o público com suas batidas poderosas.

O forró romântico também marcará presença com Nattan, que se apresentará junto com o grupo Mete Dança. Além disso, a ex-BBB Isabelle Nogueira fará uma performance especial com os bois Caprichoso e Garantido, símbolos do tradicional Festival de Parintins, levando um pouco da cultura amazônica para a premiação. Para completar o line-up, Manu Bahtidão trará todo o charme do brega.

A premiação será apresentada pelos comediantes Estevam Nabote e Thati Lopes, no Vibra São Paulo. Além da transmissão ao vivo pelo perfil oficial do Kwai no aplicativo, os melhores momentos do evento também poderão ser assistidos em TV aberta no SBT, no dia 2 de novembro, a partir da meia-noite.