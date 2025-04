Os três mistérios que serão desvendados nos últimos capítulos de 'Tieta'

A exibição da reprise de "Tieta" (Globo) está marcada para acabar no dia 16 de maio. Nos últimos capítulos da trama de Aguinaldo Silva, três mistérios serão revelados.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Verdadeira identidade de Arturzinho e assassinato. Na reta final, o coronel Artur da Tapitanga (Ary Fontoura) descobre que o empresário Mirko Stephano é, na verdade, seu próprio filho Arturzinho (Marcos Paulo), que ele jurou no passado nunca mais querer ver. Pouco depois, Arturzinho é assassinado dentro da prefeitura. O crime intriga o público, mas o desfecho revela que o assassino foi o próprio pai, que não é preso, pois Trapizomba (Evandro Leandro) assume o crime.

Artur da Tapitanga (Ary Fontoura) e Tieta (Betty Faria) em 'Tieta' Imagem: Divulgação/Globo

Mulher de Branco desmascarada e grávida. Outro mistério que agita Santana do Agreste é a identidade da enigmática Mulher de Branco, figura que ronda a cidade em busca de prazer com desconhecidos. No último capítulo, o público descobre que se trata de Laura (Cláudia Alencar), esposa de Dário (Flávio Galvão). Ela e o marido terminam a novela em um trisal com Silvana (Cláudia Magno), e no fim as duas mulheres aparecem grávidas do "comandante".

Laura (Claudia Alencar) e Comandante Dário (Flávio Galvão) em 'Tieta' Imagem: Jorge Baumann/Globo

Segredo da caixa branca de Perpétua revelado. Perpétua (Joana Fomm) esconde uma caixa branca, que ninguém podia tocar, no decorrer de toda a novela. A teoria mais aceita quando o folhetim foi exibido pela primeira vez, em 1989, era de que o conteúdo era o órgão genital embalsamado de Major Cupertino, seu falecido marido. A caixa, porém, nunca é aberta na frente das câmeras. Apesar disso, no último capítulo, após o sumiço da vilã, os moradores da cidade fazem fila para ver o que havia dentro do recipiente e, a partir das reações, dá para crer que se trata de algo íntimo do Major - embora o conteúdo exato nunca tenha sido revelado.