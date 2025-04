Poliana Rocha censurou o bumbum ao publicar foto enquanto fazia massagem

O que aconteceu

A influenciadora realizou uma massagem e decidiu postar o momento em seu Instagram. "Massagem maravilhosa com ela", escreveu ela na legenda, marcando a profissional que realizava o procedimento.

Na imagem, a mãe do cantor Zé Felipe aparece completamente nua, mas censurou o bumbum com uma imagem. Ela escolheu um emoji de pêssego para cobrir a parte do corpo.