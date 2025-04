Rosana e Neuza protagonizam cena emocionante no final de 'Volta por Cima'

Nesta quinta-feira (24) em "Volta por Cima" (Globo), o médico explica os procedimentos da doação de órgãos para Jão (Fabrício Oliveira).

Edson (Ailton Graça), Rosana (Viviane Araújo) e Nando (João Gabriel D'Aleluia) se surpreendem com Jão.

No final do capítulo, Rosana procura Neuza, em cenas que marcam a reconciliação inesperada entre as duas rivais.

Nando (João Gabriel D'Aleluia), Rosana (Viviane Araujo) e Edson (Aílton Graça); ao lado, Jão (Fabrício Boliveira) em 'Volta por Cima' Imagem: Thaís Magalhães e Fábio Rocha/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Joyce sugere que Osmar investigue a história de Violeta. Chico reclama de Cacá cogitar a proposta de Violeta. Cida pede que Miranda assuma sua responsabilidade sobre o caso de Nando. Gerson pede apoio de um membro da cúpula para atacar Osmar. Gigi é chamado para dar uma entrevista sobre sua trajetória de vida. Nando revela para Rosana sobre Miranda. Osmar conversa com o advogado de Violeta.

