'Bizarro': Mãe comenta polêmica cena de sexo do filho em 'The White Lotus'

Emily Mortimer, 53, admitiu ter sentido certo desconforto ao assistir a seu filho, Sam Nivola, 21, numa cena que envolvia incesto e sexo grupal na série "The White Lotus" (HBO).

O que aconteceu

Na sequência em questão, Lochlan (Sam) beija e masturba o próprio irmão, Saxon (Patrick Schwarzenegger), enquanto fazem sexo com Chloe (Charlotte Le Bon) e Chelsea (Aimee Lou Wood). "Claro que foi um pouco bizarro. É uma loucura tudo isso. Mas, sendo casada com um ator [Alessandro Nivola], todos nós já tivemos que ver o outro fazendo coisas estranhas", minimizou ela, em entrevista ao jornal britânico The Times.

Emily chegou a ser avisada por Sam sobre a cena desconfortável antes de conferir o episódio. "Eles [familiares] continuavam voltando para a cena. Então eu me acalmava, e aí percebia que não era de verdade."

O próprio Sam chegou a admitir ter ficado desconfortável ao filmar a cena polêmica. "Foi muito estranho beijar Patrick, porque ele é um grande amigo meu. E, sabe, eu sou hétero, ele é hétero. Já seria estranho de qualquer forma. Teria sido bem mais fácil se essa fosse a primeira vez que nos vimos. Mas Patrick já é como um irmão para mim. Foi meio bizarro", disse o rapaz à revista Variety, em março.