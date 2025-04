Climão entre irmãos Hypolito e Maike: 'Riu e zoou da ansiedade dele'

Daniele Hypolito criticou a atitude de Maike durante o Prêmio gshow BBB 25, exibido na quarta-feira, 23. Ao lado de Ceci Ribeiro e Gil do Vigor, ela relembrou que o brother "caçoou" da crise de ansiedade de Diego Hypolito durante o reality show.

"Tiveram atitudes com a pessoa que eu mais amo, que é o meu irmão. Ele pode estar mais tranquilo, mas eu não fiquei", começou.

Maike afirmou que não falou de Diego na ocasião. Sobre isso, Daniele respondeu: "Tem outros vídeos, vocês rindo, zoando da ansiedade do Diego. Rindo do jeito dele, de todas as maneiras, Maike. Por isso que naquele momento, eu [te] desculpei. Só que quando você sai e vê mais coisas, dói de um jeito que voltam algumas coisas."

Nas redes sociais, o vídeo do momento foi recortado. Maike duvida sobre o "nervosismo" de Diego durante as provas, já que ele havia disputado como atleta anteriormente.

No Prêmio gshow, Maike legitimou as reclamações de Daniele e afirmou que gostaria de rever os momentos para compreender melhor a situação.