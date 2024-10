Crise no K-pop? Sete vezes que a gravadora SM errou com idols e fãs

Apesar de ser uma das principais empresas da indústria de K-pop, a gravadora SM possui um histórico não muito bom em administrar seus talentos, desde trainees até idols já consagrados.

Nos últimos tempos estamos acompanhando um êxodo de artistas que fizeram carreiras na empresa migrarem para outras ou criarem seus próprios negócios (o caso de Baekhyun e Taemin são destaques).

Já o caso mais recente foi a expulsão de Seunghan do RIIZE. Assim, fizemos uma lista de momentos em que a SM falhou e virou alvo de críticas entres os fãs de K-pop.

Seunghan retirado do grupo duas vezes

A empresa retirou Seunghan do RIIZE em definitivo, apenas 48 horas depois de ter confirmado o retorno do integrante. Ele ficou em hiato por 11 meses por ter fotos anteriores ao seu debut vazadas (com a ex-namorada e fumando). A SM ao invés de liberar o artista, deixou ele parado por quase um ano para absolutamente nada.

Taeil e a "discrição" quando o assunto é gravíssimo

Enquanto Seunghan estava "no porão" da SM, Taeil, que já estava sendo investigado, seguiu por dois meses como integrante do NCT. A situação é polêmica porque, ao contrário de Seunghan, Taeil é suspeito de participação em um estupro coletivo —ele foi indiciado na última semana, leia mais aqui. Namorar alguém pelo visto é um crime pior para a empresa do que abuso sexual.

Acusações de idols estrangeiros

A SM também já recebeu acusações de tratamento desigual com os idols estrangeiros, em especial chineses. No caso do grupo EXO, membros alegaram que a gravadora não cumpriu o contrato e teria praticado divisão injusta dos lucros; já Renjun, no NCT, foi tirado de circulação recentemente após ser honesto com os fãs; também há casos de membros que mal aparecem em seus grupos e a empresa não fornece grandes explicações, como Winwin e Lay.

A carreira do f(x)

Quem teve o prazer de conhecer o grupo f(x) sabe que, além de timing e alguns problemas reais, o grupo enfrentou a própria empresa antes de ir "acabando" aos poucos. Com singles icônicos, discos marcantes e um som muito à frente do seu tempo, o grupo foi ter seu primeiro show sete anos após o debut. Há quem avalie que a SM deixou o grupo sempre em segundo plano, apesar do sucesso.

O descontentamento da Joy

Aproveitando o gancho do f(x), a SM aparentemente nunca soube administrar dois grupos femininos ao mesmo tempo. Red Velvet, ícone da terceira geração, passou por isso recentemente com Joy, uma de suas integrantes, mostrando claro descontentamento em como a empresa não estava promovendo os 10 anos do grupo como deveria. Os fãs perceberam que a artista não estava feliz e também fizeram barulho, exigindo mais empenho da empresa.

A situação "Lucas"

Um dos fatos recentes mais esquisitos da SM foi como eles manejaram a situação do Lucas, ex-NCT/WayV/SuperM, que sempre foi um integrante bastante popular, que se envolveu em polêmicas não muito bem explicadas. Ele ficou três anos em "hiato", e voltou com uma carreira solo dentro da própria SM. Ninguém entendeu nada, incluindo os próprios fãs do cantor.

Dificuldade para lidar com fãs

A gravadora também já demonstrou em algumas ocasiões pouca habilidade na hora de ligar com os excessos dos fãs. Há casos de tumultos em voos e hotéis, boicotes por causa de idols que namoram ou que anunciam que serão pais (a situação de Chen, do EXO, foi deplorável), e, como agora, por simplesmente terem vivido suas vidas antes do debut.

Em respeito aos artistas e fãs, não falaremos sobre idols que morreram enquanto estavam na empresa. A situação é muito delicada e um problema social, ainda que o ambiente de trabalho seja fator importante no contexto.