Homem fica sem votar em cidade do Pará por erro de mesário

Um homem foi impedido de votar, porque alguém já havia sido registrado no seu nome por um erro do mesário da seção. O caso aconteceu em Parauapebas, no Pará.

O que aconteceu

CPF consta como se eleitor já tivesse votado. O homem, identificado como Luigi Humberto, descobriu a confusão ao informar os seus dados na seção eleitoral em que vota, na Escola Municipal Luiz Magno de Araújo, localizada no bairro Residencial Amazônia. Ele gravou um vídeo no momento, publicado nas redes sociais de uma mídia local da cidade.

Caso foi falha humana. O TRE-PA (Tribunal Regional Eleitoral do Pará) confirmou a ocorrência ao UOL e ressaltou não se tratar de problemas da urna ou falsidade de documento.

Não houve falha da urna ou falsidade de documento, mas tão somente o mesário digitou o número do título eleitoral errado, o que culminou com a impossibilidade do eleitor, verdadeiro dono do título, votar. TRE-PA, em nota ao UOL

Eleitor chamou erro de "pilantragem". "Começaram com a pilantragem. Cheguei para votar e já votaram no meu nome", afirmou o homem.

Homem não pôde votar. Em um trecho do vídeo, ele pergunta se poderia votar, mas um funcionário da seção diz que não.