Larissa reclama por 'roça de plantas' e revela ranço por peoa: 'Baixa'

Eliminada nesta sexta-feira (3), Larissa revelou sua torcida em A Fazenda 16 (Record) e indicou quem deve deixar o reality na próxima semana.

O que aconteceu

Larissa Tomásia revelou não saber os motivos pelos quais foi eliminada em bate-papo com Lucas Selfie, na Cabine de Descompressão. "De verdade, eu estou procurando entender onde que eu errei, porque eu vivi coisas muito intensas ali", revela. "Eu não sei qual foi o ponto. Talvez tenha sido quando eu errei com a Júlia ou quando eu briguei com a Babi ou com o Zé Love também", completou .

Larissa também disse que foi "dolorido" ser a menos votada na berlinda com Fernando Presto e Juninho Bill.

Eles não estavam movimentando muito o jogo. E eu acredito, pelo que eu observei, por eu ter saído para os dois, o Zé Love deve estar muito forte aqui fora. Então, não foi nem por eu não ter jogado, porque eu acredito que eu joguei tanto, que a torcida do Zé Love resolveu me eliminar. Não estou dizendo que eu não errei, até porque eu tenho meus defeitos Larissa Tomásia

Larissa afirmou que entrou sem estratégia de jogo, mas acabou se juntando ao "grupão" pelas dinâmicas na casa. "Foi se dividindo naturalmente. Não foi uma escolha nossa. A gente foi se conectando, foi uma conexão natural. Eu me sentia muito bem e acolhida ao lado dessas pessoas. Então, eu não me arrependo de ter participado desse grupo."

A ex-peoa anuncia torcida por Raquel Brito, Luana Targino, Gizelly Bicalho e Camila Moura. "Todas são inteligentes, engraçadas, espontâneas e sabem se impor no jogo."

Já a próxima eliminada deve ser Babi Muniz, disse. "Peguei ranço dela. Achei ela muito baixa nos termos que ela usou dentro do reality,"

A Fazenda 2024 - enquete UOL: após eliminação de Larissa, quem é o mais odiado? Resultado parcial Total de 318 votos 0,94% Albert Bressan 1,26% Babi Muniz 0,63% Camila Moura 3,14% Cauê Fantin 0,94% Fernanda Campos 5,97% Fernando Presto 0,94% Flor Fernandez 0,94% Flora Cruz 0,94% Gui Vieira 0,94% Gilsão 5,03% Gizelly Bicalho 0,94% Juninho Bill 0,94% Júlia Simoura 5,66% Luana Targino 25,47% Raquel Brito 7,55% Sacha Bali 1,26% Sidney Sampaio 2,20% Suelen Gervásio 1,57% Vanessa Carvalho 10,69% Yuri Bonotto 6,60% Zaac 15,41% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 318 votos

