Adriane Galisteu alerta peões sobre trato dos animais: 'Não é castigo'

No início do programa ao vivo desta quinta-feira (3) de A Fazenda 16 (Record), Adriane Galisteu deu uma chamada nos peões sobre o trato dos animais.

O que aconteceu

A apresentadora conversou com os peões antes de chamar os roceiros para o deck. "Quero falar com vocês sobre o trato dos animais. Cuidar bem deles é uma parte especial da experiência da da Fazenda."

Ela continuou. "Todos os peões das outras edições o que mais falam é da saudade dos bichos.. É também algo que vocês precisam levar a sério. O trato dos animais não é castigo, é realidade da vida na Fazenda."

Ela fez um pedido. "Posso contar com todo mundo para gente ter atenção e tomar cuidado das nossas fofurinhas?"

Após Júlia vencer a Prova do Fazendeiro, alguns peões pensaram em se recusar a cumprir o trato dos animais.

