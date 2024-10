Animes: 8 novas temporadas para ficar de olho em outubro de 2024

Se inicia agora, em outubro, a temporada de outono dos animes (como o Japão é no Hemisfério Norte, as estações são invertidas para nós), e nos próximos três meses seremos inundados por dezenas de estreias e novas temporadas. Splash fez uma curadoria para te contar os animes que estão retornando com novas temporadas e você precisa ficar de olho:

"Re:Zero" (temporada 3)

Após temporadas de muita correria, mortes e Subaru gritando, "Re:Zero" retorna oferecendo... tudo isso de novo. Um ano se passou desde os eventos da temporada anterior e agora, neste novo arco, teremos a reunião das concorrentes ao trono de Lugunica, algo que foi pincelado de breve antes do encontro com a Baleia Branca na temporada 1.

"Re:Zero" é o famoso caso de ame ou odeie. Há quem tenha raiva da série, principalmente de seu protagonista irritante, mas o anime é um dos grandes exemplos de séries isekai que temos atualmente. Se entregar um trabalho parecido com o das temporadas passadas, o anime será mais uma vez destaque entre os otakus.

"Re:Zero" será disponibilizado na Crunchyroll, com legendas e futuramente dublagem.

"Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online" (temporada 2)

Karen Kohiruimaki continuará suas aventuras no jogo de tiro Gun Gale Online, que na ficção é produzido pela mesma desenvolvedora do game Sword Art Online. Sim, aquele mesmo game que deu problema nos aparelhos de realidade virtual e prendeu inúmeros jogadores em um cenário virtual.

A chegada de novos episódios desse spin-off de "Sword Art Online" foi uma surpresa, até porque ninguém esperava o retorno de um anime cujos episódios foram transmitidos em 2018. Mas o estúdio A-1 Pictures topou o desafio e trouxe mais uma rodada de tirinhos e personagens fofos.

"Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online" será disponibilizado na Crunchyroll, com legendas..

"Bleach Thousand Year Blood War" (cour 3)

O arco final de "Bleach" continua. O desfecho das aventuras de Ichigo Kurosaki foi dividido em 4 cours, ou seja, quatro blocos durando 3 meses cada, e está próximo do seu desfecho. Aqui não tem muito mistério, veremos os ceifeiros de alma em meio à guerra contra Yhwach.

Ter optado por fazer cours não consecutivos ajudou "Bleach" a entregar uma animação mais elaborada e ainda consegue controlar a expectativa e a ansiedade dos fãs. Estamos perto do final definitivo de "Bleach".

"Bleach Thousand Year Blood War" será disponibilizado no Disney+, com legendas e futuramente dublagem.

"Blue Lock vs. U-20 Japan" (temporada 2)

Após uma temporada cheia de provas, eliminações emocionantes e muita trairagem, o projeto Blue Lock se tornou um pouco inviável financeiramente e agora os que restaram lá terão que enfrentar o time sub-20 do Japão com o objetivo de mostrar sua força.

O anime de "Blue Lock" fez um considerável sucesso graças a uma mistura de trama absurda, personagens carismáticos e referências ao esporte que é mania nacional. A continuação promete seguir com tudo isso e adaptar novos desdobramentos do mangá.

"Blue Lock vs. U-20 Japan" será disponibilizado na Crunchyroll, com legendas e futuramente dublagem.

"The Seven Deadly Sins: Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse" (temporada 2)

Estava com saudades do mundo medieval mágico de "The Seven Deadly Sins"? Porque dessa vez será para acompanhar o herdeiro de Meliodas em uma nova jornada.

O "Boruto" de "The Seven Deadly Sins" continua firme e forte em sua segunda temporada. O anime original foi um dos primeiros a explodir de audiência na Netflix, então dá para entender por que a plataforma aposta tanto na série. Recentemente investiram até em um anime baseado numa obra anterior do autor, "A Promessa do Golfe".

"The Seven Deadly Sins: Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse" será disponibilizado na Netflix, com legendas e dublagem.

"Hanako-kun Depois da Escola" (parte 2)

Spin-off de "Hanako-kun e os Mistérios do Colégio Kamome", aqui acompanhamos o protagonista Hanako e Nene Yashiro lidando com casos curtos entre os abordados no anime principal. O bom dessa série mais humorística é a duração: apenas 10 minutinhos de episódios.

"Hanako-kun Depois da Escola" será disponibilizado na Crunchyroll, com legendas e futuramente dublagem.

"Shangri-La Frontier" (temporada 2)

Sunraku está de volta para mais aventuras no mundo de Shangri-La Frontier. Após a derrota de Wezaemon, o viciado em jogos ruins decide dar uma folguinha do RPG online e volta para o game Nephilim Hollow.

A história aqui continuará no mesmo nível da temporada passada. O grande trunfo de "Shangri-La Frontier" é mostrar os jogos online de uma forma muito realista, reproduzindo as relações sociais dos jogadores e ainda colocando pitadas de aventura e mistério.

"Shangri-La Frontier" será disponibilizado na Crunchyroll, com legendas e futuramente dublagem.

"Rurouni Kenshin" (temporada 2)

O controverso anime "Rurouni Kenshin" está de volta na próxima temporada, desta vez mostrando o lendário retalhador indo a Kyoto enfrentar Makoto Shishio, um psicopata que quer dominar o Japão após sobreviver às chamas jogadas pelo governo japonês. Novos personagens serão apresentados, como a ninja Misao Makimachi.

A primeira temporada de "Rurouni Kenshin" não foi um fenômeno deste lado do globo, até porque o autor Nobuhiro Watsuki se queimou bastante com o público ocidental após o episódio de ter sido pego com material pornográfico de menores de idade, ainda que tenha cumprido sua pena no Japão (uma multa). O novo anime acabou sendo assistido principalmente por quem tinha memórias nostálgicas da animação dos anos 1990 exibida na Globo sob o título "Samurai X".

"Rurouni Kenshin" será disponibilizado na Crunchyroll, com legendas e futuramente dublagem.