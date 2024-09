'Sacha é romântico', diz Larissa após beijar peão em festa de A Fazenda

Larissa Tomásio conversou com Luana Targinno após ter beijado Sacha Bali na noite anterior em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Na manhã deste sábado (28), Larissa expôs suas impressões sobre Sacha após o primeiro beijo. Segundo a ex-BBB, o peão não queria viver um affair no reality show por ser romântico.

Larissa: "Eu percebi que Sacha é do tipo romântico".

Luana: "Por que tu percebeu isso?".

Larissa: "Ele disse que estava com medo de se envolver aqui dentro e que queria não só me conhecer aqui, como lá fora. Ele queria me conhecer muito mais lá fora".

Luana: "Eu acho que ele é do tipo apegado mesmo. Acho que é por isso que ele relutou tanto, sabia? Acho que ele é daquele tipo que fica e se apega, sabe? Pode ser por isso que ele tinha tentado evitar".