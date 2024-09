Sequestro, aborto: as teorias sobre desaparecimento de Priscila Belfort

A série "Volta Priscila" (Disney+), que estreou esta semana, explora o que pode ter acontecido com Priscila Belfort, desaparecida há mais de 20 anos. A irmã do lutador de MMA Vitor Belfort saiu do trabalho na hora do almoço e nunca mais foi vista. Veja algumas teorias levantadas na série:

Sequestro

A principal linha de investigação foi a de sequestro. Desde o princípio, o desaparecimento de Priscila foi assumido pela DAS (Delegacia Antissequestro).

O criminoso Gerinho foi apontado como suspeito. Em outro sequestro, um refém ouviu Gerinho admitir que sequestrou e "passou" Priscila, ou seja, ele teria assassinado a irmã de Vitor Belfort.

Uma mulher chamada Michele chegou a se entregar à polícia, afirmando ter envolvimento no caso. Depois, evidências apontaram que ela teria inventado isso em meio a um surto psicótico, além de ter um interesse romântico no delegado responsável pelo caso.

Gerinho foi assassinado em uma Operação no Complexo do Alemão, no Rio. Assim, um dos principais suspeitos nunca chegou a ser interrogado sobre o caso.

Sequestro por dívida com traficantes

Outra teoria é a de que Priscila foi assassinada por ter uma dívida com traficantes. O documentário mostra que esse boato surgiu na extinta rede social Orkut —e a família rechaça essa possibilidade.

Em 2007, a secretária Elaine Paiva da Silva se entregou ao Ministério Público e "confessou" ter assassinado Priscila com 4 tiros. O crime teria acontecido a pedido de um traficante preso, devido a uma suposta dívida da irmã de Belfort com o tráfico.

Elaine apontou outros culpados e várias pessoas foram presas. À polícia, ela disse ter se entregado por "ameaças dos envolvidos".

A suspeita apontou onde estaria o corpo, mas nada foi encontrado. A polícia percebeu que outros detalhes relatados por ela não batiam, como a ausência de ligações aos outros "suspeitos".

Depois, Elaine negou as próprias confissões. Ela e todos os outros suspeitos foram libertados.

Belfort suspeita de aborto

Priscila desapareceu quando ia encontrar o então namorado. Foi ele quem avisou Jovita, mãe de Vitor e Priscila, que ela não chegou ao local combinado.

O então namorado concordava com a possibilidade de sequestro, mas 3 anos depois, mudou a versão. "Eu acho que ela foi para um lugar com as próprias pernas", disse em entrevista ao Linha Direta (Globo).

No dia em que sumiu, Priscila estava enjoada e com cólicas, o que leva a família a levantar a possibilidade de uma gravidez. "Na minha cabeça, hoje, é uma possibilidade ela ter ido abortar uma criança. Aconteceu alguma coisa errada e falaram: 'Ninguém pode ser culpado'. É uma opção", diz Vitor Belfort.

O documentário não cita o nome do namorado de Priscila, que também não quis falar com a produção.