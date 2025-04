Robert De Niro receberá honraria especial no próximo Festival de Cannes

A edição 2025 do Festival de Cannes contará com uma homenagem especial para Robert De Niro, 81.

O que aconteceu

O ator receberá uma Palma de Ouro honorária em sinal de respeito à sua carreira no cinema. O prêmio será entregue na abertura do evento, em 13 de maio.

Após ser galardoado, De Niro ministrará na sequência uma aula de interpretação no palco do Teatro Debussy, localizado na mesma cidade.

Robert De Niro está atualmente em cartaz com o suspense "The Alto Knights: Máfia e Poder". No longa de Barry Levinson, ele divide créditos com nomes como Katherine Narducci, Matt Servito, Debra Messing e Sydney Miles.