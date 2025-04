Andy Warhol ganhará megaexposição com mais de 600 obras em São Paulo; veja detalhes e valores

A exposição inédita Andy Warhol: Pop Art! estreia em São Paulo em 1º de maio, no Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Alvares Penteado (MAB-FAAP). Trata-se da maior mostra sobre o artista e diretor americano já realizada fora dos Estados Unidos, e ficará em cartaz até 30 de junho. Os ingressos, que custam entre R$ 25 (meia-entrada) e R$ 70, já podem ser adquiridos no site oficial.

As mais de 600 obras apresentadas virão diretamente do The Andy Warhol Museum, que fica em Pittsburgh, na Pensilvânia, cidade natal do artista.

A mostra pretende destacar a pluralidade artística de Warhol, e para isso contará com obras de diversas fases de sua carreira, com pinturas, serigrafias, esculturas raras, fotografias, instalações e filmes experimentais, dispostas em 2.000 metros quadrados no MAB. Estarão na lista pinturas icônicas como Campbell’s Soup.

Expoente do movimento Pop Art, famoso por utilizar de elementos da cultura popular, Warhol pintou retratos de figuras célebres como Elvis, Mao, Marilyn, Michael Jackson e Pelé, que integram a mostra. A curadoria é de Amber Morgan e Priscyla Gomes.

Andy Warhol: Pop Art!

Quando: de 1º de maio a 30 de junho de 2025, de terça a domingo, das 9h às 20h (com última entrada às 19h)

Onde: Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Alvares Penteado (MAB FAAP) - Rua Alagoas, 903, Higienópolis, São Paulo

Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada) de terça à sexta-feira; R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia-entrada) aos sábados, domingos e feriados

Como comprar: Ingressos já disponíveis no site oficial ou na bilheteria do MAB, sem taxa de conveniência

Livre para todas as idades

Estacionamento no local