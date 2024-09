Peoas falam de preferências sexuais em A Fazenda 16: 'P*ca rosa não dá'

Durante uma conversa na cozinha da sede de A Fazenda 16 (Record), Flora, Suelen, Júlia e Raquel falaram sobre suas preferências sexuais.

O que aconteceu

Flora introduziu o assunto, falando de Cauê. "Eu não estou aqui pra me queimar por causa de Cauê. Nem de homem branco eu gosto. P*ca rosa não dá pra mim, não. A p*ca parece essa menina aí [Júlia]."

Júlia reagiu à comparação. "P*rra, cara! Me comparando com p*ca de homem? Tô aqui na minha."

A fazendeira brincou. "Acho que esse foi o maior xingamento que tu já me fez. P*rra, me chamou de p*ca!"

Flora explicou. "Mas não é você, é a sua cor."

Raquel continuou o papo e também revelou sua preferência. "Aquele que tem dificuldade de fechar na mão, que tem dificuldade de passar."

