Nick prevê derrota para 'Casal da Disney' em Estrela da Casa: 'Realidade'

Nick Cruz citou a desvantagem em competir com Matheus Torres e Unna X, que supostamente seriam "favoritos" de Estrela da Casa (Globo).

O que aconteceu

Nick se mostrou descrente sobre uma nova dinâmica. Os participantes foram divididos em duplas para a apresentação do Top 10. Cada dupla irá cantar uma música e disputar um prêmio de R$ 20 mil reais (que será dividido igualmente entre os dois cantores). Nick vai se apresentar com Gael, enquanto Matheus vai cantar com Unna X.

Nick: "Você acha mesmo que tu vai ganhar? Você acha que a gente ganha?".

Mayarah: "Eu vou dar o melhor de mim e cantar a música que me representa. Pra mim, eu já ganhei. Por cantar minha música".

Gael: "Cada um já venceu só pela nossa história, por estar aqui".

Nick: "Eu quero os R$ 10 mil também. Quero vencer mais, não quero ficar nessa história de já ganhei de estar aqui não. Quero ganhar dinheiro, quero ter sucesso na vida, gente. Quero perder pra ninguém, não. Não quero perder pra favorito, não. Vocês não estão entendendo ainda não?".

Gael: "Será que a gente perde pra eles?".

Nick: "Lógico que vai perder, gente. Pelo amor de Deus. Isso aí é só um incentivo".

Gael: "Nossa, que fé que você bota na gente, hein?".

Nick: "Não é fé, gente, é realidade. Você acha mesmo que a dupla LGBT vai ficar na frente do casal da Disney?".

Gael: "Eles são 'casal da Disney', mas eu já peguei hitmaker duas vezes".

Nick: "Não acho que é impossível, mas acho bem difícil. Bem improvável".