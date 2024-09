Graciele Lacerda mostra barriga de grávida ao lado de Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda, 43, compartilhou em seu instagram algumas fotos exibindo a barriga de grávida ao lado do marido, Zezé Di Camargo, 61, e do seu cãozinho.

O que aconteceu?

O casal Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo está esperando a sua primeira filha, Clara, e revelou novas fotos neste domingo (15). A futura mamãe publicou em sua rede social cliques inéditos exibindo a barriga ao lado de Zezé e do cãozinho da família. Os registros foram feitos nos bastidores de um show do sertanejo em Icaraíma, Paraná.

Nas imagens, Graciele aparece de vestido preto com a barriguinha da gestação evidente no camarim do show sertanejo. Além de posar sozinha, ela também aparece ao lado do companheiro e do pet.

O anúncio da gravidez, que já está no seu quarto mês, foi feito no início de julho em uma publicação conjunta dos papais. "Queremos compartilhar com vocês uma bênção incrível que Deus colocou nas nossas vidas. Depois de tanto tempo, finalmente chegou o momento certo para uma nova vida florescer."

Clara é a primeira filha do casal, que revelou o sexo do bebê e se casou em uma festa no final de agosto. Zezé já é pai de três filhos, Wanessa, Igor e Camilla Camargo, enquanto a nova bebê será a primogênita de Graciele.