Morrissey diz que topou reunião do The Smiths; Marr teria ignorado oferta

Morrissey afirmou que aceitou reunir a banda The Smiths, mas que seu ex-parceiro Johnny Marr ignorou a oferta.

O que aconteceu

Morrissey afirmou que, em junho de 2024, a empresa de entretenimento AEG fez uma oferta "lucrativa" para que Morrissey e Marr fizessem uma turnê mundial como The Smiths em 2025. "Morrissey disse 'sim' para a oferta, Marr ignorou a oferta", escreveu o músico em seu site oficial.

Ele ainda debochou da participação de Marr na turnê do New Order. "Morrissey realiza uma turnê praticamente esgotada pelos EUA em novembro. Marr segue em turnê como convidado especial do New Order."

A banda The Smiths se separou em 1987. A separação foi atribuída às diferenças artísticas entre Morrissey e Marr. A formação principal incluía o baterista Mike Joyce e o baixista Mike Rourke, que morreu no ano passado.

Marr sugeriu que Smiths não se reuniria, como o Oasis

Na segunda-feira (26), Marr reagiu a uma publicação no X/Twitter sobre uma possível reunião do Smiths com uma foto de um político. Após o anúncio da reunião do Oasis, Marr respondeu a uma publicação que dizia: "Se o Oasis pode [se reunir], The Smiths também pode (sou iludida)".

A foto em questão é do político Nigel Farage, que foi apoiado publicamente por Morrissey, demonstrando também diferenças políticas. O músico apoiou uma candidatura de Farage ao cargo de primeiro-ministro britânico há alguns anos. Ele é ligado à direita britânica e foi uma das principais vozes por trás do Brexit.