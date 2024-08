Após 'Renascer', Adanilo volta às novelas como motorista de ônibus

Após estrear nas novelas em "Renascer", Adanilo está no elenco de 'Volta por Cima'. Splash teve acesso com exclusividade às primeiras fotos do ator na próxima novela das 7 que estreia em setembro.

Qual será o personagem de Adanilo em 'Volta por Cima'?

O ator viverá Sidney na nova novela das 7. O personagem é um motorista na empresa de ônibus Viação Formosa.

Sidney é um cara gente boa, divertido e o melhor amigo de Jão (Fabrício Boliveira). Juntos eles tocam em uma roda de samba no subúrbio do Rio de Janeiro, onde se divertem e fazem um extra.

Eles também fazem parte de em um grupo de bate-bolas, tradição do carnaval de rua carioca, levando o barracão com garra e amor. Sidney estuda nas horas vagas e sonha em melhorar de vida.

Jão (Fabrício Boliveira) e Sidney (Adanilo) em 'Volta por Cima' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Esse é o retorno de Adanilo às novelas após sua estreia nos folhetins em "Renascer". Na primeira fase da atual novela das 9 ele viveu Deocleciano, personagem que é interpretado por Jackson Antunes na segunda fase.

Sidney (Adanilo) em 'Volta por Cima' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Natural de Manaus, Adanilo contou, durantes as preparações de "Volta por Cima", sobre a ligação da trama com sua história. "Tem tudo a ver com a minha realidade, com o lugar de onde eu venho. Eu sou nascido e criado num bairro periférico de Manaus e eu morava ao lado de um ponto de ônibus. Então eu tive muito contato com cobradores e motoristas, e essa realidade que a gente vai abordar na novela tem muito a ver com o meu cotidiano, com o que eu passei".

"Volta por Cima" é uma novela criada e escrita por Claudia Souto, com colaboração de Wendell Bendelack, Julia laks, Isadora Wilkingson e Juliana Peres. A novela tem direção artística de André Câmara e direção geral de Caetano Caruso. A produção é de Andrea Kelly e Lucas Zardo, e a direção de gênero, de José Luiz Villamarim.