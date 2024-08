Além de Silvio: quem mais foi sepultado no Cemitério Israelita do Butantã

O corpo de Silvio Santos está sendo sepultado nesta manhã (18), no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo.

Além do dono do SBT, outros nomes famosos que também foram sepultados lá:

O jornalista Carlos Brickmann.

O empresário Girsz Aronson, considerado o "Rei do Varejo".

A atriz Nydia Licia.

O jornalista Vladimir Herzog, morto na ditadura militar.

Enterro

Silvio Santos não queria velório. O corpo do apresentador será sepultado seguindo o rito judaico. Ele morreu ontem, às 4h50, de broncopneumonia decorrente de influenza (H1N1).

Morre Silvio Santos: Patrícia Abravanel chega ao enterro Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News

Morre Silvio Santos: Daniela Beyruti chega ao enterro Imagem: Manuela Scarpa

Morre Silvio Santos: Celso Portiolli chega ao enterro Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News

Morre Silvio Santos: Tiago Abravanel, neto do apresentador, chega ao enterro Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News

Morre Silvio Santos: César Filho e a esposa, Elaine Mickely, chegam ao enterro Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News

Fã de Silvio Santos na porta do cemitério Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News

Morre Silvio Santos: corpo será sepultado Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News

Morre Silvio Santos: pessoas no enterro Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News

Rito judaico

Na tradição judaica, o enterro do corpo é feito sem ostentação. Segundo a Congregação Israelita Paulista, o objetivo é "frisar a igualdade de todos os seres humanos em sua morada final". Assim, o enterro ocorre sem ostentação, enfeites ou flores.

Os judeus não cultuam os mortos. Ainda conforme a CIP, os rabinos temiam a tendência humana de cultuar os mortos. Assim, para evitar a idolatria, o local do sepultamento de Moisés é desconhecido.

Não há o costume de exibição do morto em caixão aberto. Pela tradição judaica, a exibição do morto é considerada um "desrespeito ao falecido", conforme cartilha do Cemitério Israelita de São Paulo. Assim que a morte é constatada, o corpo deve ser coberto por um lençol.

O corpo é sepultado com uma mortalha branca e simples. Outra tradição é a de lavar o corpo antes do enterro. O ritual simboliza a purificação e uma homenagem prestada ao falecido.

Pelo judaísmo, o corpo deve ser sepultado quanto antes. Se possível, o enterro deve ocorrer no mesmo dia da morte. Há exceção para o dia do Shabat, quando não se deve realizar o enterro (o shabat vai do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado). Para a tradição judaica, adiar o sepultamento é visto como um desrespeito com o morto, ao acreditarem que a alma só descansa depois que o corpo é enterrado.