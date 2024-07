Após casar com Blandina, Zé Beltino passa noite no quarto de outra

No capítulo de quinta-feira (25), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Zé Beltino (Igor Fortunato) passa a noite no quarto de Dracena (Nina Tomsic) após se casar com Blandina (Luisa Arraes).

O que vai acontecer

Zé Beltino e Blandina se casam. "Blandina Sebastiana Cantuária... Aceita se tornar esposa do senhor José Beltino Leonel Limoeiro?", pergunta Padre Zezo (Nanego Lira). "Aceito!", responde ela.

Depois da cerimônia, os recém-casados partem para a lua de mel no hotel. "Esperei tanto por esse momento... Eu me guardei pra você todos esses anos", mente a vilã.

Zé Beltino fica assustado e não consegue tirar a roupa. "Tu não me acha bonita, Zé Beltino? Eu sou sua esposa, sua mulher!", pergunta a esposa. "Sim, senhora", responde ele.

Blandina tenta deixa o marido nu e ele sai correndo para o banheiro. "Abre a porta, desgraça! Abre a porta!", grita a loira.

O filho de Zefa Leonel (Andrea Beltrão) consegue fugir da noite de núpcias. Ele pede refúgio no quarto de Dracena.

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.