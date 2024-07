Moranguinho revela traumas com A Fazenda: 'Não vale o dinheiro que ganha'

Ellen Cardoso, 42, a eterna Mulher Moranguinho, não guarda boas recordações de sua participação em A Fazenda 14. A dançarina chegou à reta final do reality show da Record, mas, hoje, dois anos após a experiência, não recomenda ninguém topar o desafio de R$ 1,5 milhão.

Não entraria de novo. A minha experiência não foi muito legal. Nem falo financeiramente, tá? Porque financeiramente faz uma grana legal. Agora, psicologicamente, não vale o dinheiro que ganha.

Mulher Moranguinho, em entrevista exclusiva para Splash, na gravação do DVD do Mumuzinho "Conectado".

"Comecei a ter crise de ansiedade"

Moranguinho era integrante do Grupo A no jogo, mas conviveu com a pressão dos aliados para se tornar combativa com os membros do Grupo B — no qual ela tinha amigos de fora do confinamento. Ao fim, ela acabou sendo a 12ª eliminada do programa e ficou assustada com tudo o que repercutiu com público.

Tudo que aconteceu lá dentro foi muito assustador. O teor das brigas, as palavras usadas, um clima pesado o tempo inteiro, isso me assustou muito. Saí muito mexida psicologicamente, fiquei muito mal com tudo.

Ellen decidiu viajar para fora do Brasil após deixar o reality show para esquecer o confinamento. "Não procurei nenhum tipo de terapia ou psicólogo. Qual é o melhor lugar do mundo pra mim? A minha casa com meus filhos e meu marido. Assim que saí, a gente fez uma viagem pra fora do país".

Passamos um tempo fora pra eu tentar me distanciar um pouco de tudo que estava acontecendo ainda aqui no Brasil. A gente escolheu se recolher e se distanciar um pouco e fez bem pra mim. Confesso que foi muito difícil.

Dançarina ficou com traumas pós-reality e acabou só descobrindo quando a Record anunciou a nova temporada. "Quando anunciou A fazenda 15, comecei a ter crise de ansiedade, não dormir, chorar, sabe? Começou a vir na minha mente tudo aquilo que eu tinha vivido lá dentro. Pra mim não foi uma experiência muito legal."

Artista diz que não toparia um novo desafio em um reality show de confinamento. "Quando alguém fala: 'Poxa, quero entrar no reality'. Eu falo: 'Sério? Quer mesmo? Tem certeza que você quer?'."

"Sonho ter um programa de TV"

Mulher Moranguinho reservou o seu 2024 para cuidar da família, mas tem planos de lançar um projeto solo nas redes sociais. "Morango se dedica em 2024 à minha família. A minha filha tá com 9 anos e precisa ainda muito dos meus cuidados, da minha atenção. Tenho alguns projetos que vão sair até o final do ano. Alguma coisa voltada pra internet, que a gente tá trabalhando."

Apesar do mistério, a dançarina conta que é possível que o projeto seja voltado para realizar o seu sonho de ser apresentadora. "Sonho ter um programa de televisão. Esse sempre foi o meu grande sonho: ser uma apresentadora. Ter um programa com game, com gincana, sabe? Com locais artistas pra pagar mico, pra fazer brincadeira e o público em casa sorrir bastante, se divertir. Gosto desse formato de programa."