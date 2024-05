UTI, 40 anos de carreira, Rio: tudo sobre a turnê mundial de Madonna

Madonna, 65, apresenta o último show da The Celebration Tour no sábado (4), na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Tudo sobre a turnê

The Celebration é a décima turnê da cantora. A série de shows começou na The O2 Arena, em Londres, em outubro de 2023. Antes de desembarcar na capital fluminense, a artista passou por cidades da América do Norte e Europa.

Projeto celebra os mais de 40 anos de carreira da estrela. Turnê foi anunciada por Madonna em janeiro do ano passado, após uma série de especulações, por meio de comunicado publicado nas redes sociais.

Filhos com moram com a artista também participam de shows. "Como The Celebration Tour é uma retrospectiva da minha vida, achei que fazia todo o sentido incluir no show todos os meus filhos que ainda moram comigo", explicou Madonna, em entrevista à W Magazine.

Madonna precisou adiar turnê após internação na UTI Imagem: Getty Images

Rainha do pop precisou adiar parte dos shows, em junho de 2023, após ser internada na UTI devido a uma grave infecção bacteriana. Ela começaria a turnê mundial em 15 de julho, em Vancouver, no Canadá.

Ao The Mirror, fontes próximas à estrela afirmaram que ela mantinha uma agenda "extremamente arriscada", e isso se devia pela competição com cantoras mais jovens. Madonna levava com tanta rigidez os ensaios que ignorou os sintomas de infecção para não atrasar sua programação, revelou uma fonte à revista People.

Após receber alta médica, a artista continuou a recuperação em seu apartamento em Nova York, nos Estados Unidos. À época, o TMZ informou que não estava sendo fácil para a cantora por estar "vomitando incontrolavelmente".

É esperado que o show no Rio siga os mesmos moldes que as datas anteriores da turnê. A apresentação deve contar com cerca de 30 músicas, a exemplo de canções como "Nothing Really Matters", "Everybody, Into the Groove", "Like a Prayer", "Bitch I'm Madonna" e "Celebration".

Show no Rio

Madonna em quarto do Copacabana Palace, no Rio Imagem: AgNews

O show acontece no dia 4 de maio a partir das 21h45. O palco foi montado em frente ao hotel Copacabana Palace, como acontece no réveillon, em direção ao bairro do Leme. No total, serão 16 torres para equipamentos de iluminação, vídeo e áudio. TV Globo, Multishow e Globoplay transmitirão o evento.

Expectativa de público é de 1,5 milhão de pessoas, dizem prefeitura e governo. Será o maior show da carreira da cantora. O palco principal começa às 19h, com DJs — incluindo o Diplo. Show de Madonna começa às 21h45, com 2h de duração.

Palco para o show da Madonna sendo montado no Rio de Janeiro Imagem: Caiano Midam / Divulgação

Investimento da prefeitura em infraestrutura é de R$ 10 milhões. Os órgãos públicos do Rio se uniram na "operação Madonna". O esforço conjunto vai até o dia 6. Serão acionados 3.200 policiais militares, com 64 viaturas e 65 torres de observação, para garantir a segurança do público. Além disso, o local contará com três postos médicos com 30 ambulâncias de UTIs e 80 maqueiros, e 550 cabines sanitárias.

Este show foi criado para uma arena coberta. Transformá-lo e adaptá-lo para atuar ao ar livre na praia, sem teto no Rio, será uma tarefa e tanto e cheia de surpresas. Se Deus quiser, conseguiremos e será uma experiência que eles nunca vão esquecer. Madonna, em entrevista à W Magazine

The Celebration Tour - Madonna na Praia de Copacabana

Data: 4 de maio, sábado, às 21h45

Local: Praia de Copacabana