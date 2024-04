'The Rock' é acusado de tumultuar set de 'Red One': 'Fazia xixi em garrafa'

Dwayne 'The Rock' Johnson foi acusado de tumultuar o set de filmagem de 'Red One' e trazer prejuízos para os estúdios do filme.

O que aconteceu

Segundo o site The Wrap, os atrasos e falta de profissionalismo do ator foram os motivos do filme ter sido adiado para novembro deste ano.

O orçamento da produção, com Lucy Liu, Chris Evans e J.K. Simmons no elenco, ultrapassou US$ 250 milhões.

The Wrap falou com 12 fontes que relataram que Dwayne chegava até oito horas atrasado no set e fazia a equipe alterar o cronograma.

O ator também não usava banheiro público, se não estivesse perto de seu trailer. "Ele fazia xixi em garrafas de água e alguém da equipe precisava jogar fora".

Em nota, um representante do estúdio negou as declarações. "Quaisquer informações que apontem para atrasos de sete a oito horas são ridículas e falsas"