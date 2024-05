Paes afirma que 'muro' no palco de Madonna será retirado após queixa de fãs

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), garantiu que o "muro" erguido em volta do palco de Madonna será retirado no sábado (4), dia do show.

O que aconteceu

A organização do evento ergueu um muro feito por estrutura de metal com cerca de dois metros de altura ao redor do palco. Nas redes sociais, os fãs de Madonna começaram a reclamar que a estrutura poderia atrapalhar a visão do público que não terá acesso a área vip.

Placas foram colocadas para garantir segurança do público e profissionais durante montagem do palco. Entretanto, Eduardo Paes garantiu em postagem no X que o "muro" será retirado no sábado, quando a artista se apresentará.

Produtora do evento também garantiu que placa será retirada. Em nota, a Bônus Track explicou que o "muro" é temporário para garantir a segurança de todos porque estão trabalhando "com muitos materiais pesados". "Todas serão retiradas antes do show, assim que toda a montagem for finalizada".

Muro de metal em volta do palco em que Madonna vai se apresentar Imagem: Marina de Mattos/UOL

Show de Madonna

Madonna encerrará a The Celebration Tour com o show em Copacabana neste sábado (4). Essa é a 12ª turnê da cantora, que já subiu ao palco mais de 700 vezes. A expectativa é de um púlico de mais de 1,5 milhão de pessoas.

A cantora desembarcou no Rio de Janeiro em um avião executivo igual ao do sertanejo Gusttavo Lima, avaliado em R$ 225 milhões.

Ela chegou pelos fundos do aeroporto e saiu por um hangar particular, num carro de luxo escoltado por duas vans e seis motos de policiamento

Madonna não figura na lista de bilionários da Forbes, mas é 45ª mulher mais rica responsável pela própria fortuna nos EUA, segundo a publicação. Na lista divulgada no ano passado, na categoria de música, Madonna ficava atrás apenas de Rihanna e Taylor Swift.