Adriane Galisteu acompanha homenagem emocionante a Ayrton Senna em Las Vegas; veja vídeo

A apresentadora Adriane Galisteu, ex-namorada do lendário Ayrton Senna, foi surpreendida com uma homenagem ao tricampeão mundial de Fórmula 1 durante sua visita à Sphere Arena em Las Vegas, na véspera do trigésimo aniversário da trágica morte do piloto, ocorrida após um acidente durante o Grande Prêmio de Ímola, em 1º de maio de 1994.

A Sphere Arena, que possui o maior painel de LED do mundo, apresentou uma imagem gigantesca do icônico capacete de Senna, capturando a atenção de Galisteu, que estava no local sem saber da homenagem.

"Vim correndo ver a famosa Esfera aqui em Las Vegas, e para minha surpresa, olha o que estava acontecendo. Vocês estão vendo o que eu estou vendo? É o orgulho do Brasil. É o capacete do Ayrton. Olha isso. Eu estou ganhando esse presente."

Adriane Galisteu e Ayrton Senna mantiveram um relacionamento amplamente acompanhado pelo público brasileiro durante os anos 90, tendo seu término marcado tragicamente pelo acidente fatal de Senna em Ímola, em 1994. Desde então, Galisteu tem sido uma figura ativa na preservação e celebração da memória de Senna, destacando frequentemente a determinação e o espírito de vitória que ele representava.

A homenagem em Las Vegas é parte de uma série de tributos e eventos globais que ocorrem durante a semana que comemora o legado de Senna, incluindo exposições e homenagens em locais significativos, como Turim e Ímola. Esta iniciativa foi uma colaboração entre a Senna Brands e o Guaraná Antarctica, para promover o reconhecimento internacional do ícone brasileiro. A exibição na Sphere Arena ocorrerá até o dia 7 de maio, alternando com outras mostras visuais.