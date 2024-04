Gemido dublado e crise de riso? Os bastidores de uma suruba no navio

A ideia de uma viagem em alto-mar pode significar uma aventura diferente para cada pessoa. Para quatro homens em um cruzeiro, a definição foi uma suruba intimista entre casais.

Produtores de conteúdo adulto, Lucky Bxy e Gabriel Antonio aproveitaram a viagem com os respectivos namorados, Sam e Renato, para, literalmente, ocupar todos os espaços.

Nos conhecemos no Carnaval, quando a gente soube que estaríamos juntos no navio, decidimos deixar para gravar nosso vídeo aqui. Lucky

O papo aconteceu na mesma cabine das gravações, que acomodou todos os ângulos e posições feitas pelos casais. Mas, como tudo isso funcionou em um espaço apertado? Houve alguma dificuldade?

Teve o tamanho da cabine. Estávamos em quatro pessoas na cama, filmando em pontos diferentes. Usamos lá fora [Varanda] também. O tempo todo tínhamos duas câmeras paradas e uma de POV [ponto de vista]. Lucky e Gabriel

Uma crise de riso pode parecer uma reação inusitada, dada a sensualidade que se espera na hora do sexo, mas Lucky conta que a preocupação com o alto-falante, embutido na cabine e usado para recados, arrancou boas risadas de todos os envolvidos.

A gente começou a rir muito pensando que, caso tocasse aquele sinal com o recado, a gente teria que deixar o vídeo no mudo. Aí imaginamos, rindo, que teríamos que dublar os nossos gemidos.

Os bastidores de uma curtição de casais em alto mar Imagem: Divulgação: Lucky B, Sobrenomeantonio, Renato e Sam Müller

Entre os criadores de conteúdo adulto, é comum que os assinantes façam pedidos que atendam seus fetiches, mas Lucky diz que prefere seguir seu próprio instinto criativo para fugir do marasmo em seus vídeos e explorar o diferente.

Criando conteúdo com frequência, você sente a necessidade de inovar, fazer algo diferente. Você troca as pessoas, mas às vezes os cenários e o jeito de fazer fica muito repetitivo. A gente só pensou que poderia ficar muito legal. E ficou!

Intimidade é a palavra-chave tanto para Gabriel quanto para Lucky. O fato de terem feito a gravação entre casais deixou tudo mais natural na horizontal. "Esse vídeo nosso ficou divertido porque somos dois casais. A gente ficou dando risada. Entre uma posição e outra a gente ficou se zoando, porque temos muita intimidade", afirmam Lucky e Gabriel.

DESEMBARQUE DA CPI DA SURUBA

Se a dois é só sexo e a três é ménage, com quatro, já podemos chamar de suruba? E quando os participantes são casais, vira swing? Na internet, não consegui uma resposta direta, e assim, sem perceber, Splash instaurou uma CPI da suruba.

A falta de clareza nos pormenores do evento nos fez voltar a conversar com os entrevistados. Eles também tinham definições diferentes do que fizeram no quarto. Suruba para um, apenas uma diversão entre casais para outro, a única unanimidade veio na certeza de que curtiram uma experiência íntima, intensa e sem muita bagunça.