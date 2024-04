Em meio a tratamento, Charles volta às funções públicas na próxima semana

O rei Charles 3º voltará às funções públicas na próxima terça-feira (30), após se afastar para tratar um câncer.

O que aconteceu

Charles e a rainha Camilla anunciaram que visitarão um centro de tratamento de câncer na próxima semana, onde conversarão com médicos e pacientes. Os monarcas também receberão o rei e a rainha do Japão em junho para uma visita de estado. A notícia foi anunciada pelo Palácio de Buckingham nas redes sociais.

Sua Majestade retornará em breve às funções públicas após um período de tratamento e recuperação após seu recente diagnóstico de câncer. Palácio de Buckingham, em nota

Ele continua em tratamento, mas os médicos de Charles estão "suficientemente satisfeitos com o progresso do rei". A equipe médica do monarca permitiu uma volta gradual e adaptada aos compromissos públicos, para que a recuperação de Charles não seja prejudicada.

O rei e a rainha também agradeceram o apoio do público em meio às tribulações do último ano. "Suas Majestades seguem profundamente gratas pelas muitas gentilezas e bons votos que receberam de todo o mundo em meio às alegrias e desafios do último ano", diz a mensagem, relembrando que o primeiro aniversário da coroação é comemorado em maio.

Este anúncio vem após alguns tabloides noticiarem uma suposta piora no estado de saúde de Charles. "Todos continuam otimistas, mas ele está realmente muito mal, mais do que estão deixando transparecer", teria dito uma fonte próxima ao rei ao site The Daily Beast.