Anitta sobre funk proibidão: 'Quando é homem cantando, ninguém fala nada'

Anitta lançou hoje o "Funk Generation", seu sexto álbum de estúdio. O disco tem 15 faixas, em inglês, espanhol e português. Alguns singles já estão estourados como "Joga pra Lua", feat com Dennis e Pedro Sampaio, e "Funk rave".

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo com a cantora Anitta? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Splash ouviu o álbum primeiro e aprovou. Para a crítica Juliana Bragança, Anitta superou toda e qualquer expectativa que tenha sido criada em torno do lançamento.

A artista explicou o conceito do álbum: ensinar como se faz funk. "O álbum tem a ideia de ensinar para as pessoas como faz funk para inglês e espanhol. Sempre que um artista internacional tenta fazer funk, eu não sinto que fica com a cara do Brasil, a proposta do álbum é dar esse direcionamento: para ficar com a cara do Brasil é mais ou menos assim", disse Anitta em coletiva de imprensa em que Splash estava presente.

É bem diferente, porque a gente tem que achar palavras que impactassem na hora que escutam, no mesmo jeito em português. Em algumas a gente não teve saída, e teve que colocar em português, mesmo.

O "Funk Generation" só existe porque Anitta achou que ia morrer. A cantora não citou datas, mas lembrou que ficou "muito doente" e mal conseguia levantar da cama. Em dezembro de 2022, ela revelou que precisou tratar o Epstein-Bar.

A artista começou o álbum à distância, com a ajuda dos produtores. "Eu tava na cama, não conseguia fazer nada. [Pensei:] 'já que eu vou morrer, vou fazer um álbum que eu goste'... Esse álbum não segue a fórmula do que é sucesso hoje, do que é mainstream, ele segue a minha cabeça mesmo", explicou. "Depois que ficou pronto, eu fiquei bem, fui a várias coisas, jornadas espirituais. Tirei todo esse vudu de mim".

A cantora e sua equipe se inspiraram em samples e estilos diferentes de funk: melody, baile de corredor, proibidão, explícito, etc. "Para ter todos os tipos de dança, passinho, rebolar, tudo [...] Acho que o Brasil tá gostando tanto por isso, porque tá bem no nosso estilo".

Anitta disse que sua equipe tentou trocar um trecho de "Lose Your Breath", que é "fode pra caralho", no repeat. "A gente tentou trocar e nada ficava tão legal, tão divertido e empolgante como essa letra. Deixamos assim porque importa é dançar".

"Quando essas letras são cantadas por homem, ninguém fala nada, tem coisa até pior. Quando é homem, é muito legal, quando é mulher... Eu não tô nem aí, gente. Eu quero mais é me divertir. Eu dou exemplo como pessoa mesmo, para quem quer saber mais de mim, da minha personalidade", disse.

Turnê mundial

A cantora anunciou no início do mês a sua primeira turnê mundial. A Baile Funk Experience vai passar por 13 países: Estados Unidos, Canadá, Peru, Chile, México, Colômbia, Argentina, Alemanha, Holanda, Reino Unido, França, Espanha e Itália. Os shows acontecerão em locais pequenos, para passar a energia do que é um baile funk.

E o Brasil? Anitta diz que é necessária uma estrutura maior e que falta investimento. "Uma coisa é fazer um show pequeno como estamos fazendo em outros países. Fazer um show desses no Brasil requer uma grande estrutura, algo que hoje em dia a galera não tá muito a fim de pagar [...] Custa uma grana bem alta fazer acontecer. A questão é que a galera não quer pagar mesmo. Quando é show internacional, todo mundo paga zilhões".

Servir de inspiração

Anitta quer inspirar outros funkeiros e os jovens de comunidade. "Algumas músicas a gente apresentou no VMA, uma premiação que tava a Taylor Swift assistindo, ontem também estávamos nos AMA latino e cantamos outra música. Quero inspirar não só os artistas, mas todos os jovens de comunidade, a não pensar que 'não dá', só porque nascemos nesse lugar limitado. A gente tem que se esforçar o triplo, é mais complicado, porém, é possível. Se a gente esquecer esse lado e focar em fazer acontecer, a gente consegue fazer acontecer, em qualquer âmbito que você quiser".

Quando eu comecei, os meus amigos estavam presos, por causa do funk. Na época que eu tava bem no comecinho, foi uma enxurrada de prisão de amigos meus, única e exclusivamente por causa da música. Anitta

A cantora também disse que "se enfiou em muita briga" com pessoas que assinam o cheque. "Mas não me arrependo, porque tudo isso fez eu chegar onde eu cheguei e essa é a mensagem do álbum. Quando a gente quer e tem na nossa mente, pode acontecer na hora que for e a gente vai ter esses caminhos".

Paz terrível

Anitta está tranquila com o momento de sua carreira. "É um momento em que eu tô pouco me lixando. Tô fazendo de tudo, trabalhando muito, só que a gente não é Deus para adivinhar [se vai ser sucesso]. Então tudo pode acontecer e acho que é um momento que eu tô bem tranquila com o que rolar. Se for sucesso só no Brasil, tudo certo, se não for, tudo bem. Vou continuar orgulhosa do álbum que fiz".

Ela pensa até em descansar um pouco. "Eu sou louca para dar uma pausa, vai muito do meu estado emocional no momento. Eu sinto que eu já cumpri tudo que era para um ser humano cumprir".