Rodriguinho divulga capa de livro sobre o BBB 24 e anuncia pré-venda

Rodriguinho divulgou a capa de seu livro na final do BBB 24 (Globo). Nas redes sociais, nesta quarta-feira (17), compartilhou também o início da pré-venda.

O que aconteceu

O cantor anunciou a pré-venda na final do programa (16). Ele aparece na capa, em uma imagem em preto e branco.

Intitulado "Rodriguinho Fora da Caixa", o livro trata sobre as vivências do famoso no confinamento. Vendido por R$ 49,90 no site, fica disponível em 15 dias úteis.

O artista detalhou sobre o lançamento no Instagram: "Vivi experiências muitos intensas nos últimos meses, o Big Brother Brasil mudou muita coisa para mim, me fez conectar com pessoas diversas e incríveis, aprender sobre os meus erros e acertos… Uma experiência que trouxe, pela primeira vez na minha carreira e vida, a oportunidade de me enxergar totalmente fora da caixa (...). Desde o dia que pisei aqui fora, comecei a escrever esse livro, e ele está ficando pronto".

