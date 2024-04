Guipa e Bruno tretam aos gritos em A Grande Conquista: 'Seu arrombado!'

Guipa e Bruno Cardoso se envolveram em uma treta em A Grande Conquista (Record).

O que aconteceu

Na mesa da cozinha, Guipa criticava os participantes que considerava "plantas" no jogo. Bruno se envolveu, e os dois começaram a bater boca.

Guipa: "Eu falei o seguinte, irmão: que você é o maior bunda-mole do jogo".

Bruno: "Você nunca falou o meu nome".

Guipa: "Por respeito a Bifão".

Bruno: "O que a Bifão tem a ver comigo?".

Guipa: "A Bifão fez a loucura de beijar você. Não sei por que ela fez isso, porque você não tem nada a ver com ela. Sabe com quem você tem a ver? Com essa samambaia aqui".

Bruno: "E você é o machão?".

Guipa: "Eu sou machão pra caralh*.

Bruno: "E não tem coragem de falar o meu nome...".

Guipa: "Por respeito a Bifão. Então tá bom: Bruno Cardoso, o maior bunda-mole da história de A Grande Conquista. (...) Sabe o que acontece? Eu sou fechado com quem fecha comigo. A Bifão fecha comigo. Quando ela beijou você, eu falei: como ela foi tonta, porque você é um mané, e ela é ligeira. Você combina com a samambaia, não com a Bifão. Por respeito a Bifão, eu não citei o seu nome. Mas a partir de agora você quer que eu cite? Então vou citar sempre!".

Guipa colocou as mãos para trás e aproximou o rosto do de Bruno, ficando cara a cara com o vileiro enquanto os dois continuavam discutindo. Minutos depois, Guipa continuou se exaltando e precisou ser contido pelos outros participantes, enquanto gritava. Bruno, ironicamente, mandou beijinhos.

Guipa: "Você é um merda! E o que eu puder fazer pra te f*der no jogo, eu vou fazer! Seu otário! Manda beijo pra tua mãe, seu arrombado!".

