Após Lexa, MC Guimê diz que tem um novo amor: 'Estamos bem'

MC Guimê, 31, está com um novo amor após o fim de seu casamento com Lexa, 29, no ano passado.

O que aconteceu

Guimê disse que ele e a mulher, que não teve a identidade revelada, ainda estão se conhecendo. O artista abordou o assunto no podcast Inteligência Ltda, nesta quinta-feira (28).

"Está ainda num momento em off [do relacionamento]... Mas é isso, meu coração está [ocupado], tá rolando. Não estamos namorando, estamos nos conhecendo, numa fase bem gostosinha. Estamos bem, graças a Deus", declarou ao ser questionado pelo apresentador Rogério Vilela se "é oficial" e se podia revelar a identidade da amada.

Mesmo sem citar nomes, Vilela destacou que a mulher é loira e tem cerca de 1m72. No mês passado, o Gshow revelou que Guimê estaria namorando a empresária catarinense Fernanda Stroschein.

MC Guimê não assume publicamente um relacionamento desde o fim do casamento com Lexa. A cantora também está com o coração preenchido e recentemente anunciou que está noiva do ator Ricardo Viana.