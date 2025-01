São Paulo terá ônibus grátis no fim de semana do aniversário da cidade

As linhas municipais de ônibus de São Paulo terão passe livre neste sábado (25) em comemoração ao aniversário de 471 anos da capital.

O que aconteceu

Com a catraca livre no sábado e a tradicional "tarifa zero" do domingo, cidade terá transporte gratuito em todo o fim de semana. A situação volta ao normal na segunda-feira (27), quando o embarque volta a ser cobrado, informou a SPTrans.

Gratuidade começa às 0h do dia 25. Os passageiros devem usar o bilhete único ou pedir que o cobrador use o cartão de bordo para liberar a catraca no momento do embarque.

Passagem na capital teve aumento de R$ 0,60 no dia 6 de janeiro, passando a custar R$ 5. Este foi o primeiro reajuste de valor no transporte municipal desde 2020.