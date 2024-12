Síria: União Europeia anuncia ponte aérea humanitária através da Turquia

Na sexta-feira (13), a União Europeia anunciou a criação de uma ponte aérea para a Síria, principalmente para entregar suprimentos médicos aos sírios. Embora Bruxelas esteja, no momento, muito cautelosa em relação ao grupo HTS, que agora está no poder em Damasco, essa operação humanitária concreta é a primeira ajuda europeia desde a queda de Bashar al-Assad. A UE está tentando remediar a situação humanitária muito precária dos sírios.

Qualquer iniciativa humanitária pode ser essencial na Síria, onde 1,1 milhão de pessoas, principalmente mulheres e crianças, foram deslocadas desde o início da ofensiva rebelde em 27 de novembro, segundo o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha).

No âmbito do mecanismo de ajuda humanitária da União Europeia (UE), os aviões partirão de Dubai, onde a UE mantém um centro logístico para armazenar e distribuir rapidamente materiais de emergência.

Ao todo, 50 toneladas de suprimentos, incluindo medicamentos, alimentos, equipamentos médicos, tendas e materiais para a montagem de acampamentos de emergência, serão enviadas para Adana, no sul da Turquia, segundo o correspondente da RFI em Bruxelas, Jean-Jacques Héry.

De lá, os suprimentos serão transportados por via terrestre para a Síria, cuja fronteira está a 350 quilômetros de distância. A distribuição desses itens no território sírio ocorrerá "nos próximos dias", informou a Comissão Europeia, provavelmente já na segunda-feira, 16, ou na terça-feira, 17 de dezembro.

46 toneladas adicionais

Paralelamente, 46 toneladas de materiais adicionais serão transportadas por caminhão a partir da Dinamarca, onde a UE também possui um centro de armazenamento. Esses itens incluem equipamentos médicos, tendas, além de ferramentas educacionais e materiais pedagógicos para crianças.

No terreno, a distribuição dessa ajuda dentro da Síria será gerida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

A Comissão Europeia também irá liberar mais € 4 milhões, elevando o total de sua ajuda humanitária à Síria para € 163 milhões neste ano.

Esse montante financiará a entrega de kits de primeiros socorros, abrigos emergenciais e a distribuição de cestas básicas no norte da Síria. A UE contará, mais uma vez, com parceiros humanitários que já atuam na região para garantir uma distribuição rápida e eficiente.

A comissária europeia responsável pela ajuda humanitária de emergência, Hadja Lahbib, escreveu na plataforma X que está "acompanhando de perto a evolução da situação na Síria e mantendo contato com os parceiros na região". "Com uma situação no terreno tão volátil, nossa ajuda ao povo sírio é ainda mais importante", destacou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.