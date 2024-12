Homem morre e criança de 7 anos é baleada em jogo de futebol em Pernambuco

Do UOL, em São Paulo

Um homem morreu e mais outras três pessoas foram baleadas durante um jogo de futebol em Vitória de Santo Antão (PE).

O que aconteceu

Homens armados teriam disparado em direção ao campo de futebol da comunidade da Natuba, no domingo (8). Segundo a Polícia Civil, os criminosos fugiram logo após o crime e militares fizeram rondas na região para tentar localizá-los, mas eles seguem foragidos.

Um homem de 34 anos morreu no local. As outras vítimas, uma criança de 7 anos e dois homens de 27 e 28 anos, assistiam ao jogo quando foram atingidas. A identidade de nenhum deles foi informada.

Feridos foram levados para um hospital local. Na sequência, o menino foi transferido para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, na área central do Recife.

Criança segue internada nesta terça-feira (10). De acordo com a direção da unidade hospitalar, ela passou por uma cirurgia ainda no domingo (8) e está estável.

O caso está sendo investigado como homicídio consumado e tentativa de triplo homicídio. A polícia tenta identificar os atiradores e a motivação do crime.