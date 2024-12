Atendimento demora e menino perde todos dentes por cárie: 'Emagreceu 2 kg'

Do UOL, em São Paulo

Nicollas Gabriel, de 3 anos, passará por uma cirurgia nesta quarta-feira (4) para extrair todos os seus dentes, acometidos por uma cárie severa. A mãe conta que a situação do filho se agravou após a demora de atendimento odontológico na rede pública de Palmas.

O que aconteceu

Segundo a mãe, Divina Alves Oliveira, o filho não está conseguindo se alimentar e nem beber água. Ao UOL, a mulher contou que Nicollas estava com 16 kg e emagreceu 2 quilos em menos de um mês devido ao problema: ''Está muito difícil para comer, ele ficou com as pernas e braços fininhos''.

Além da dificuldade de alimentação, o menino corre o risco das bactérias da cárie caírem na corrente sanguínea, disseram os médicos. Quando isso ocorre, uma infecção cardíaca pode ser causada e, em casos mais raros, provoca complicações como pneumonia e infecções no cérebro.

Demora no atendimento aumentou o problema

Há um ano, Divina procurou uma Unidade Básica de Saúde da região para tratar a doença em quatro dentes do menino. A transferência para o (CEO) Centro de Especialidades Odontológicas, no entanto, teria demorado tanto que a cárie se espalhou para outros dentes. ''Sem acreditar na situação e sem entender como chegou nesse ponto'', desabafou a mãe.

Começou com quatro dentes. Fui no postinho de saúde para marcar dentista, fiz todo cadastro, mas direto falta dentista, quase nunca tem, o povo aqui reclama muito sobre isso. Divina Alves Oliveira

Desesperada, Divina chegou a cotar o atendimento para o filho pelo particular. ''Procurei dentista particular, mas era mais de 3 mil para tirar os dentes, eu não tenho condições [financeiras]'', explica.

No dia 29 de outubro deste ano, o Centro de Especialidades encaminhou a criança para o Hospital Geral de Palmas, segundo a prefeitura. Nessa Unidade, o paciente tem passado por exames de sangue, pelo médico cardiologista e panorâmicas da arcada dentária para ser submetido à intervenção cirúrgica na quarta (4).

O que diz a Prefeitura

Em nota, a direção alegou que a transferência não havia sido realizada de forma imediata devido à necessidade de cuidados específicos. ''Se tratava de uma criança com dificuldade de colaboração durante o atendimento. No CEO, a mesma condição foi observada, levando os profissionais a avaliarem que seria necessário realizar o procedimento odontológico sob sedação. Dessa forma, a criança foi encaminhada aos cuidados da rede estadual'', escreve.

A Secretaria Municipal de Saúde afirmou ainda que mãe e filho foram orientados desde o início. ''Desde a primeira consulta, a mãe e o paciente receberam orientações detalhadas sobre medidas preventivas contra cáries, incluindo a importância de evitar alimentos cariogênicos e de manter hábitos saudáveis de higiene bucal, essenciais para a saúde odontológica infantil.''

Ataques à mãe

Com a repercussão do caso, Divina disse ter recebido muitos comentários negativos pelas redes sociais. ''Eles diziam 'como uma mãe deixou chegar nessa situação', mas eu toda vida fui atrás, correndo para resolver'', relatou ao UOL.