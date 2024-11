Após disparada do dólar, Lula pede e Haddad cancela viagem para a Europa

A pedido do presidente Lula (PT), o ministro da Fazenda Fernando Haddad cancelou a viagem que tinha marcado para a Europa. Com a alta do dólar nos últimos dias, Haddad deve se dedicar às medidas do pacote de gastos.

O que aconteceu

Visita cancelada. Estava previsto na agenda do ministro da Fazenda uma visita à Europa entre segunda (4) e sábado (9). No entanto, a pedido do presidente, Haddad cancelou os compromissos internacionais.

Aviso foi dado pela assessoria do ministro. De acordo com comunicado enviado pela assessoria do ministro, "a pedido do presidente Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estará em Brasília ao longo da próxima semana, dedicado aos temas domésticos."

Alta do dólar. A decisão veio após a disparada do dólar na última semana. Na sexta, a moeda fechou em R$ 5,86, maior valor desde a pandemia, em maio de 2020, quando era cotado em R$ 5,84.

Necessidade de corte fiscal. Além das eleições americanas e a incerteza do mercado caso o republicano Donald Trump vença, o mercado também pede corte de gastos, há um receio de aumento da dívida pública e alta de juros.