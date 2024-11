Escova secadora para pet promete facilitar a hora do banho por R$ 60

Usar de secadores é uma boa ideia para evitar que os animais permaneçam molhados após o banho ou depois do contato com a água ao ar livre. Mas e se existisse uma forma mais fácil e rápida de fazer isso? Essa é a promessa dessa escova secadora para pets 2 em 1 que está com 56% OFF na Shopee.

Além de secar, o produto também serve para remover os pelos soltos e manter a pelagem mais arrumada. Confira adiante o que diz quem comprou esse secador e os principais pontos de atenção indicados por consumidores.

O que essa escova secadora promete?

Tem uma tecnologia para diminuir o ruído durante o uso e não assustar os animais;

Oferece duas opções de temperatura: alta e baixa;

Possui a potência de 300 W;

Promove economia de energia;

É portátil e pode ser facilmente levado para onde preferir;

Voltagem: 110V;

Cabo de alimentação de dois metros;

Dimensões do produto: 29 mm x 12 mm x 7 mm.

O que diz quem comprou esse produto?

Na Shopee, o secador para pets tem nota média de 4,7 e na Amazon, 4,1. A nota máxima é cinco. Leia alguns comentários de compradores.

Amei e os meu cachorros ficam supertranquilos na hora de escovar por ser mais silencioso.

Leila Guzman

Seca rápido e não tem perigo de queimar igual a um secador.

Tuany

Excelente. Gostei muito do secador. O material não é muito forte, mas seca e escova muito bem. Meus gatos não ficaram com medo do barulho. Não sei quanto tempo ligado ele aguenta, até porque não é para uso profissional. Eu sequei três cães hoje, mas antes passei o soprador, senão iria demorar demais a secagem.

Suellen

Fácil de usar e prático para uma secagem rápida.

Melanie*

Pontos de atenção

As principais reclamações de consumidores são em relação ao barulho que o produto emite quando está funcionando.

Funciona legal e faz barulhinho alto, sim. Não é tão silencioso como fala, mas também não é aquele barulho do secador de petshop. Muito fácil de usar.

Christianne

Cumpre a função, mas faz muito barulho.

Mariana Azevedo

Me arrependi de ter comprado, diz na descrição que é silencioso, mas não é. Meu cachorro detestou o barulho, mais alto que o do meu secador de cabelo.

Vera Lúcia Ferreira



*Comentário traduzido do inglês

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.