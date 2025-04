Embaixadores de Rússia e Belarus não são convidados para evento da 2ª Guerra no Parlamento alemão

Por Miranda Murray e Andreas Rinke

BERLIM (Reuters) - O Parlamento alemão deixou os embaixadores da Rússia e de Belarus fora de sua lista de convidados para uma sessão especial em 8 de maio, marcando o 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial na Europa, disse um porta-voz da legislatura nesta quinta-feira.

A decisão evidencia o desconforto na Alemanha sobre como abordar o papel da Rússia na libertação da Europa do terror nazista durante o ano do aniversário, uma vez que o presidente Vladimir Putin tem se baseado no legado da Segunda Guerra Mundial para justificar sua invasão da Ucrânia.

O porta-voz do Bundestag se referiu a uma avaliação do governo federal em uma declaração explicando a medida, acrescentando: "Essa avaliação fez com que os embaixadores da Federação Russa e de Belarus, entre outros, não fossem convidados. O porta-voz não detalhou a avaliação.

As embaixadas da Rússia e de Belarus em Berlim não responderam imediatamente aos pedidos de comentários enviados por email.

Representantes de outras embaixadas se juntarão aos parlamentares alemães para o evento na câmara do Bundestag que comemorará o fim da guerra e, com ela, o fim da campanha de violência e genocídio da Alemanha nazista na Europa.

Autoridades do exterior não foram convidadas, afirmou o porta-voz.

Um porta-voz da embaixada ucraniana em Berlim disse que o embaixador da Ucrânia "é claro" que participará do evento e saudou a decisão do Bundestag de não convidar o embaixador russo.