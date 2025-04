BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberá na próxima terça-feira o presidente do Chile, Gabriel Boric, em visita de Estado ao Brasil, informou o Palácio do Planalto nesta quinta-feira.

Após reunião no Planalto, os dois presidentes participarão de um almoço no Palácio do Itamaraty, segundo comunicado da Presidência.

(Reportagem de Ricardo Brito e Lisandra Paraguassu)