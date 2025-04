Hyundai suspenderá produção de carros elétricos na Coreia do Sul por baixa demanda e tarifas dos EUA

SEUL (Reuters) - A Hyundai Motor planeja suspender temporariamente a produção de alguns de seus veículos elétricos na Coreia do Sul devido à baixa demanda e às tarifas de importação dos Estados Unidos, publicou a agência de notícias sul-coreana Yonhap nesta quinta-feira, citando fontes do setor.

A montadora sul-coreana deve interromper as operações em algumas linhas de produção de 24 a 30 de abril no complexo fabril de Ulsan, onde produz os modelos elétricos Ioniq 5 e Kona, disse a Yonhap.

A Yonhap acrescentou que a suspensão ocorre no momento em que as encomendas dos principais mercados caíram drasticamente em abril, após a remoção dos subsídios governamentais para veículos elétricos e as tarifas dos EUA sobre veículos importados.

Representantes da Hyundai não comentaram o assunto fora do horário comercial.

Os EUA impuseram este mês imposto de importação de 25% sobre carros e picapes.

A Hyundai disse que planeja manter os preços estáveis pelos próximos dois meses, em um esforço para aliviar as preocupações dos clientes de que as consequências das tarifas afetarão os lotes das concessionárias.