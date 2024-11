Beiçola da Privacy muda de vida com conteúdo adulto e apresenta novo carrão

Martina Oliveira, de 21 anos, mais conhecida como "Beiçola do Privacy/OnlyFans" surpreendeu seus seguidores mais uma vez ao adquirir um luxuoso Mustang Mach-E.

Totalmente elétrico, o SUV da Ford tem preço sugerido de R$ 486 mil.

A influenciadora gaúcha, que conquistou fama e mudou de vida produzindo conteúdo explícito mediante assinatura, compartilhou a novidade em suas redes sociais.

"Eu batalhei muito por ele! Aguentei muita coisa calada. Você teria um Mustang elétrico? Finalmente realizando outro sonho! Um Mustang! Eu amo cada detalhe desse carro e como ele é rápido", escreveu, em publicação feita nesta semana no Instagram.

A escolha por um veículo elétrico, segundo a influenciadora, foi pensando na economia. Recentemente, a jovem que morava em Porto Alegre (RS) se mudou para a cidade vizinha de Gravataí.

"Eu estava procurando um carro elétrico porque não queria gastar com gasolina. Olhei vários carros, mas nenhum foi apaixonante até que achei o Mustang. Desde a primeira vez em que eu vi, achei lindo! Ele é muito grande, espaçoso e tecnológico", conta, em entrevista ao UOL Carros.

O Mustang Mach-E tem um motor elétrico em cada eixo, totalizando 487 cv de potência e 87,7 kgfm de torque. Com esse conjunto, a aceleração de zero a 100 km/h acontece em apenas 3,7 segundos.

A autonomia com uma carga completa é de 379 km, segundo o ciclo de medição do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

Do conteúdo adulto à garagem de luxo

Martina, que trabalhava em loja e tinha salário de R$ 2,3 mil, viu sua vida mudar após ser assaltada, ter o celular levado e ingressar no mundo do conteúdo adulto para conseguir dinheiro para um novo aparelho.

Há pouco mais de dois anos com essa atividade, ela já acumula mais de 40 mil assinantes na plataforma Privacy, e eles pagam para ver conteúdo explicito.

Martina foi um dos destaques dessa plataforma e do Onlyfans no ano passado, quando afirmou ter faturado mais de R$ 1 milhão.

Para gravar parte dos vídeos que publica nessas plataformas, Beiçola conta com a ajuda de um amigo, que segundo ela, recebe um salário de R$ 36 mil por mês.

A influenciadora chamou a atenção recentemente ao ajudar o ator Marcos Oliveira, o Beiçola do seriado A Grande Família, a pagar seus aluguéis atrasados.

No ano passado, ela também viralizou ao rodar pelas ruas da capital gaúcha e divulgar o próprio trabalho com seu Chevrolet Opala, 1978, laranja.

Com patrocínio da Privacy, cuja identidade visual também é na cor laranja, o veículo tinha adesivos do logotipo da plataforma, QR Code e um convite: "Quer me ver pelada?".

