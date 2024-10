Boeing vai levantar até US$19 bilhões em oferta de ações

(Reuters) - A Boeing lançou nesta segunda-feira uma oferta de ações que pode levantar até 19 bilhões de dólares, por meio da venda de 90 milhões de ações ordinárias e 5 bilhões de dólares em ações depositárias, que representam uma participação em ações preferenciais conversíveis.

A estratégia foi anunciada na expectativa de reforçar as finanças da Boeing, que enfrenta uma greve de milhares de trabalhadores desde setembro e que interrompeu a produção do jato mais vendido da companhia, o 737 MAX.

A combinação de problemas trabalhistas e de produção fez com que a Boeing queimasse dinheiro nos últimos três trimestres. Na semana passada, a empresa relatou um prejuízo de 6 bilhões de dólares para o terceiro trimestre e disse que terá consumo de caixa no próximo ano. No mesmo dia, os trabalhadores em greve rejeitaram uma oferta melhorada de reajuste feita pela empresa.

Um aumento de capital é essencial para que a Boeing preserve sua recomendação de grau de investimento. As agências de classificação de risco alertaram que uma greve prolongada pode levar a um rebaixamento da nota de crédito da Boeing, provavelmente aumentando o custo do capital para a empresa.

A greve está custando à Boeing mais de 1 bilhão de dólares por mês, de acordo com uma estimativa divulgada antes da companhia anunciar que cortará 10% de sua força de trabalho.

No início deste mês, a Boeing acertou acordo para obter crédito de 10 bilhões de dólares com bancos e anunciou planos para levantar até 25 bilhões por meio de ofertas de ações e dívidas.

A S&P Global alertou sobre um rebaixamento da recomendação se a Boeing ficasse abaixo da meta de saldo de caixa de 10 bilhões de dólares ou se a empresa tivesse que aumentar a alavancagem para cumprir os vencimentos da dívida.

A Boeing, que nunca ficou abaixo da recomendação de grau de investimento, tinha caixa e títulos negociáveis equivalentes a 10,50 bilhões de dólares em 30 de setembro.

A companhia tem uma dívida de 11,5 bilhões de dólares com vencimento até 1º de fevereiro de 2026 e está comprometida a emitir 4,7 bilhões de dólares de suas ações para adquirir a fornecedora Spirit AeroSystems e assumir a dívida da empresa.

A Boeing disse nesta segunda-feira que pretende usar os recursos para fins corporativos gerais.

Os detentores das ações depositárias terão direito a uma participação fracionária proporcional nos direitos e preferências das ações preferenciais, informou a empresa.

Espera-se que as ações preferenciais tenham uma preferência de liquidação de 1.000 dólares por ação.

(Por Utkarsh Shetti e Abhijith Ganapavaram)