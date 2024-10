Unilever e Danone reconquistam consumidores com desaceleração de preços

Por Richa Naidu e Dominique Vidalon

LONDRES/PARIS (Reuters) - Os grupos de produtos de consumo Unilever e Danone superaram nesta quinta-feira expectativas do mercado para as vendas do terceiro trimestre, diante de uma desaceleração na alta de preços e inovações que reconquistaram consumidores que vinham optando por marcas mais baratas de grandes redes de varejo.

No auge, no quarto trimestre de 2022, os preços da Unilever aumentaram 13,3%. Os preços da área de cuidados domésticos subiram quase 17% e os de sorvetes tinham avançado cerca de 14%.

Em forte contraste, a Unilever divulgou nesta quinta-feira um aumento de preços de 0,9% no terceiro trimestre e os volumes de vendas subiram 3,5%, o maior incremento desde o primeiro trimestre de 2021. Analistas esperavam crescimento de 1% nos preços e alta de 3,2% nos volumes vendidos.

"Entregamos um quarto trimestre consecutivo de crescimento de volume, com cada um de nossos grupos de negócios gerando volumes mais altos ano a ano", disse o presidente-executivo, Hein Schumacher.

Enquanto isso, a Danone, também superou as expectativas de vendas do terceiro trimestre, impulsionada por um aumento de 3,6% nos volumes vendidos, uma vez que os reajustes de preços diminuíram para 0,7%. O desempenho da empresa também foi apoiado em forte demanda na América do Norte por produtos com alto teor de proteína, cremes para café e águas.

Tanto a Unilever quanto a Danone mantiveram previsões de resultados para 2024.

"RECONFORTANTE"

A Unilever teve alta de 4,5% nas vendas do terceiro trimestre, pouco acima da previsão média de analistas de crescimento de 4,2%.

"É reconfortante ver um forte crescimento de volume na maioria das categorias", disse Tineke Frikkee, gerente de portfólio da Waverton Investment Management. "Um bom resultado em sorvetes é útil, já que eles estão se preparando para sair dessa divisão."

A Unilever está há um ano em uma reorganização sob o comando do presidente-executivo Schumacher. Como parte do plano, a empresa está procurando separar da área sorvetes. A empresa também está lançando novos produtos, como detergente de ciclo rápido Wonder Wash, que continuará a ter preços mais altos.

A Danone teve aumento de 4,2% nas vendas do terceiro trimestre sobre um ano antes, acima das expectativas dos analistas de um aumento de 3,9%.

"Os volumes têm sido um foco particular para o mercado durante o terceiro trimestre, e isso é um bom presságio para a Danone hoje", disseram os analistas da Bernstein.

"Vemos alguma inflação em nossos custos daqui para frente", disse o chefe de finanças Juergen Esser, acrescentando que, para aumentar a margem bruta, a Danone precisa criar o equilíbrio certo entre impulsionar volumes fortes e manter aumentos de preços, ao mesmo tempo em que oferece uma forte produtividade.

A quinta-feira marcou o quinto trimestre consecutivo de crescimento do volume de vendas da Danone, e o quarto da Unilever.