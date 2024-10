Honda estuda uso de câmbio manual para carros elétricos

A Honda confirmou que está trabalhando em um sistema de câmbio manual para veículos elétricos. À publicação The Drive, um engenheiro da marca disse que uma transmissão com câmbio em H e que inclui pedal de embreagem foi feita pela montadora. Entretanto, a transmissão seria apenas um emulador, não sendo de fato real.

O que aconteceu

A Honda desenvolveu o que chamou de transmissão manual sintética para carros elétricos. Desta forma, a transmissão é artificial, mas possui "uma extensão de controle de som ativo", junto à alavanca de câmbio e o pedal de embreagem.

Um sistema de ruídos de motor falsos semelhantes está também disponível no Hyundai Ioniq 5 N. A reportagem site The Drive revelou que testou um Honda e que possuía diversas opções de barulho emitido dentro da cabine.

Entre eles havia de S2000, NSX, Civic Type R e HondaJet. Barulhos de CRX e Fórmula 1 estavam bloqueados pelo que parecia ser um paywall.

Entretanto, não se sabe se o sistema de câmbio sintético, batizado de EV Série 0 manual, será vendido. No momento ele está sendo apenas testado.

